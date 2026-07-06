Москва6 июл Вести.Украине не стоит ждать, что их запасы ракет-перехватчиков существенно пополнятся в ближайшее время, пишет газета The New York Times (NYT).

Ранее украинские Военно-воздушные силы заявили, что не смогли сбить ни одной баллистической ракеты, выпущенной российскими войсками в ходе массированного удара в ночь на 6 июля. Позднее эту информацию косвенно подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает ракет-перехватчиков Patriot. Зеленский также заявил, что намерен обсудить вопрос ускорения поставки вооружений в ходе саммита НАТО в Анкаре, который начнется 7 июля.

Глава МИД Украины Андрей Сибига, в свою очередь, потребовал передать Киеву все ракеты для систем Patriot.

Украина не раскрывает, сколько у нее осталось запасов, однако она не справляется с перехватом большинства баллистических ракет, и ее требования срочных новых поставок перехватчиков позволяют предположить, что запасов осталось мало​​​... Существенное восполнение запасов в ближайшее время остается маловероятным говорится в публикации издания

В статье также приводятся слова одного их украинских боевиков. По его словам, острый дефицит перехватчиков ощущается постоянно.

The New York Times и ранее писала об острой нехватке ракет-перехватчиков для американских зенитных ракетных комплексов Patriot на Украине. Как отмечали авторы материала, производство таких ракет требует много времени, а их запасы истощены из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.