Меркурис: у Запада нет запасов ракет ПВО для передачи Киеву

Меркурис: на Западе закончились запасы ракет ПВО для поставок Киеву Меркурис: у Запада нет запасов ракет ПВО для передачи Киеву

Москва14 июн Вести.Западные союзники киевского режима исчерпали запасы ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), которые они могли бы передать Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем You-Tube-канале.

Среди западных стран только США могут производить системы ПВО в крупных объемах. Однако у Вашингтона нет запасов ракет Patriot, которые можно поставить киевскому режиму, отметил Меркурис.

На этой встрече собирались говорить о дипломатических контактах с Россией. Но я подозреваю, что значительную часть обсуждения, на самом деле, посвятили требованиям [главы киевского режима Владимира] Зеленского по противовоздушной обороне. Проблема в том, что на Западе нет запасов подчеркнул Меркурис

На встрече Зеленского с главами "евротройки" стороны собирались говорить о дипломатических контактах с Москвой.

Между тем газета The New York Times написала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с нехваткой ракет для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.