Москва14 июнВести.Западные союзники киевского режима исчерпали запасы ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), которые они могли бы передать Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем You-Tube-канале.
Среди западных стран только США могут производить системы ПВО в крупных объемах. Однако у Вашингтона нет запасов ракет Patriot, которые можно поставить киевскому режиму, отметил Меркурис.
На этой встрече собирались говорить о дипломатических контактах с Россией. Но я подозреваю, что значительную часть обсуждения, на самом деле, посвятили требованиям [главы киевского режима Владимира] Зеленского по противовоздушной обороне. Проблема в том, что на Западе нет запасовподчеркнул Меркурис
На встрече Зеленского с главами "евротройки" стороны собирались говорить о дипломатических контактах с Москвой.
Между тем газета The New York Times написала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с нехваткой ракет для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.