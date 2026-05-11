Москва11 маяВести.Ряд европейских стран отказались от поставок Украине ракет Patriot, опасаясь, что это ослабит их собственную оборону, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
У Украины, по словам официальных лиц, практически полностью закончились перехватчики PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3). В остатке только несколько ракет, "распределенных по стране в рамках квот", отмечает издание.
Администрация президента США Дональда Трампа настаивала, чтобы ряд европейских стран направили Киеву собственные запасы ракет Patriot.
Некоторые отказались из-за опасений, что это ослабит их собственную оборонуговорится в публикации
Европейские страны, поддерживающие Украину, поставляют Киеву оружие в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – Приоритетный список потребностей Украины), закупая вооружение у Вашингтона. Однако на фоне конфликта США и Ирана европейцы опасаются, что нехватка американского оружия может привести к задержкам поставок на Украину. Союзники США теперь полагают, что им самим придется ждать несколько лет, чтобы получить уже закупленное вооружение.
По словам источников WP, ряд европейских стран начинают относиться к программе PURL "с большим скептицизмом", а некоторые не решаются выделять на нее новые средства.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что из-за конфликта США и Ирана Украине грозит дефицит некоторых видов вооружения.