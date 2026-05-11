WP: несколько стран Европы отказались поставлять Украине ракеты Patriot WP: ряд стран Европы отказались поставлять Киеву Patriot, боясь за свою оборону

Москва11 мая Вести.Ряд европейских стран отказались от поставок Украине ракет Patriot, опасаясь, что это ослабит их собственную оборону, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

У Украины, по словам официальных лиц, практически полностью закончились перехватчики PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3). В остатке только несколько ракет, "распределенных по стране в рамках квот", отмечает издание.

Администрация президента США Дональда Трампа настаивала, чтобы ряд европейских стран направили Киеву собственные запасы ракет Patriot.

Некоторые отказались из-за опасений, что это ослабит их собственную оборону говорится в публикации

Европейские страны, поддерживающие Украину, поставляют Киеву оружие в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – Приоритетный список потребностей Украины), закупая вооружение у Вашингтона. Однако на фоне конфликта США и Ирана европейцы опасаются, что нехватка американского оружия может привести к задержкам поставок на Украину. Союзники США теперь полагают, что им самим придется ждать несколько лет, чтобы получить уже закупленное вооружение.

По словам источников WP, ряд европейских стран начинают относиться к программе PURL "с большим скептицизмом", а некоторые не решаются выделять на нее новые средства.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что из-за конфликта США и Ирана Украине грозит дефицит некоторых видов вооружения.