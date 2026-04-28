На Украине заявили об острой нехватке боеприпасов для систем Patriot В Киеве подтвердили критическую нехватку ракет для систем Patriot

Москва28 апр Вести.Украина столкнулась с критической нехваткой ракет для комплексов ПВО Patriot. Об этом сообщил представитель командования украинских Военно-воздушных сил Юрий Игнат.

Он подчеркнул особенный дефицит боеприпасов типа PAC-3, предназначенных для перехвата баллистических ракет.

Системы Patriot, способные сбивать баллистические ракеты, фактически находятся на "голодном пайке" передают его слова местные СМИ

Ранее Игнат рассказал, что критическая нехватка боеприпасов ставит под угрозу уничтожения ключевые военные объекты.

Между тем глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с ракетами к системам ПВО Patriot словами "хуже некуда". Он также отметил, что США все меньше внимания уделяют Киеву из-за конфликта с Ираном.