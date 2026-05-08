Москва8 маяВести.Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил спикер воздушных сил украинской армии Юрий Игнат.
По его словам, представители украинских воздушных сил постоянно работают в формате "Рамштайн" и других переговорных группах по этому вопросу.
Сегодня мы оказались на голодном пайке в отношении ракет из-за определенных проблем с поставками... Нам приходится просить даже по несколько - пять–десять - ракет для систем PAC-3, NASAMS, IRIS-T и других... Сегодня пусковые установки, которые находятся в составе определенных подразделений и батарей, полупусты - это еще мягко говорясказал Игнат, которого цитируют украинские СМИ
В апреле Игнат заявил, что украинская армия сталкивается с критической нехваткой боеприпасов к американским системам противоракетной обороны Patriot.