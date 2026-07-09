Forbes Ukraine: коэффициент сбития балистики на Украине упал почти до нуля

ПВО Украины не в состоянии перехватить ни одной ракеты Forbes Ukraine: коэффициент сбития балистики на Украине упал почти до нуля

Москва9 июл Вести.Процент перехвата ракет на Украине оказался почти на нулевом уровне. Об этом свидетельствуют подсчеты украинских журналистов.

Коэффициент сбития баллистики в Украине упал с почти 40% в начале года до 20% весной и почти до 0% за лето... Во время атаки на Киев 6 июля не было сбито ни одной баллистической ракеты сообщает Forbes Ukraine, опираясь на собственные подсчеты

Отмечается, что одна из причин таких низких результатов — дефицит систем ПВО Patriot и боеприпасов к ним. Чтобы улучшить ситуацию, Киев просит у США выдать лицензию на производство ракет для этих установок на территории Украины.

Впрочем, ранее агентство Bloomberg отмечало, что запуск производственной линии потребует специализированного оборудования и обучения персонала, так что на налаживание этого процесса уйдут годы.