Bloomberg: у Украины уйдут годы на производство ракет Patriot Bloomberg: Киев не сможет быстро начать производство ракет Patriot

Москва9 июл Вести.Киев не сможет быстро запустить производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечается, запуск производственной линии потребует специализированного оборудования и обучения персонала, что увеличит сроки реализации проекта.

На создание ракеты Patriot уходят годы. Это значит, что производство этих ракет на Украине не удастся наладить в необходимые ей короткие сроки заявила эксперт агентства по вопросам обороны Бекка Вассер

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен передать Киеву лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

Военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный ранее сообщил, что производство ракет к системам Patriot является невыполнимой задачей для киевского режима. Он подчеркнул, что для создания полного производственного цикла требуются кадровые ресурсы, устойчивая экономика, а также предсказуемая политическая среда.