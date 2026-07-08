Военкор: Трамп поставил перед Киевом невыполнимую задачу Поддубный оценил идею Трампа о передаче Киеву лицензии на производство Patriot

Москва8 июл Вести.Производство систем зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для киевского режима является невыполнимой задачей. Такое мнение высказал военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен передать Украине лицензию на производство Patriot.

Заявление о том, что США могут предоставить Украине лицензию на производство ракет к системам Patriot, звучит громко, но за ним скрывается колоссальный объем работы, который далеко не каждая страна способна потянуть даже в стабильных условиях. А в нынешних реалиях для Украины задача выглядит и вовсе невыполнимой считает Евгений Поддубный

Военкор подчеркнул, что развертывание серьезного военного производственного комплекса является задачей, рассчитанной на десятилетия.

Создание полного цикла производства – задача на десятилетия, требующая кадровых ресурсов, устойчивой экономики и предсказуемой политической среды. Ни тем, ни другим нынешний киевский режим не обладает отметил он

Patriot - американский наземный мобильный ЗРК противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности. Предназначен для обороны от средств воздушного нападения, в первую очередь — баллистических ракет. Разработан и производится американским оборонным концерном Raytheon.

В состав батареи входят: пункт боевого управления, радиолокационная станция, транспортно-пусковые установки — четыре-восемь единиц, комплект антенной мачты, ракеты-перехватчики, силовая установка.