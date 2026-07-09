Москва9 июл Вести.Обещание президента США Дональда Трампа передать Украине лицензию на производство Patriot — это предвыборный маневр, не подкрепленный реальными планами производителей.

Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его мнению, к словам Дональда Трампа стоит относиться крайне скептически — их достоверность стремится к нулю. Его недавнее заявление о возможной передаче Украине лицензии на производство систем Patriot — это политический ход, рассчитанный на внутреннюю аудиторию США перед выборами. Трамп пытается снять с себя критику, демонстрируя "готовность помочь", однако реальных консультаций с производителями систем даже не проводилось.

Поэтому все, что говорит Дональд Трамп, это, конечно, надо делить даже не на 10, а на 100. В отношении систем Patriot то ли дадут лицензию, то ли не дадут лицензию – "следите за руками".

Получается ситуация, при которой [главе киевского режима Владимиру] Зеленскому ракеты Patriot нужны сегодня и сейчас. На этом фоне [президент США Дональд] Трамп тут заявляет о том, что мол, все - никакой сделки с Ираном. Зеленский рыдает, потому что понимает, что ничего не получит - на данный момент ему никто этих ракет Patriot не даст, а дадут американцы лицензию или не дадут американцы лицензию и когда это произойдет — непонятно, ведь с производителями ракет Patriot никто на самом деле и не советовался. То есть это публичное заявление, а как там отреагируют внутри Соединенных Штатов Америки, какое решение будет принято, никто не знает заявил Килинкаров

Вероятность такой сделки крайне мала, так как США не допустят попадания секретных технологий в чужие руки, а сам президент США Дональд Трамп просто использует эту тему для нейтрализации политических оппонентов до ноябрьских выборов.

[Президент США Дональд] Трамп уже решил для себя политический вопрос. Условно говоря, он же сказал о том, что мы вам дадим лицензию, да, чтобы вы нас не критиковали за то, что вам чего-то там не хватает. Для себя внутри Соединенных Штатов Америки в преддверии выборов он вопрос снял. А после ноября месяца посмотрим, то ли получит Киев лицензию, то ли не получит. Я не уверен в том, что они передадут лицензию на производство. Я считаю, что как только они передадут лицензию, можно включить секундомер через сколько секунд техническая документация уйдет - окажется в руках самых разных интересантов рассказал Килинкаров

Ранее сообщалось, что США намерены передать Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

По этому поводу президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сможет быстро производить противовоздушные ракеты Patriot, когда получит объяснения, как это делать.

Военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что в случае получения лицензии от США, цех по производству американских ракет Patriot Украина сможет построить в Румынии.