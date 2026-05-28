Эксперт Шатров оценил вероятность получения Киевом американских ракет к Patriot

Москва28 мая Вести.Киев в связи с ударами России может оказаться в плачевном положении, если американцы не поделятся с ним ракетами к комплексам Patriot, и сложно предсказать, как поступит президент США Дональд Трамп, заявил "Комсомольской правде" глава экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.

В связи с мощными ударами от России киевские власти могут оказаться "в плачевном состоянии", если американцы не передадут Украине ракеты к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) Patriot, отметил Шатров.

По его словам, ответ американского лидера будет значить многое, но его пока "предсказать сложно".

Ранее Зеленский сообщал, что отправил специальные письма президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу. Он указал, что Киеву нужна большая защита от баллистических ракет, действовать требуется оперативно и результативно.