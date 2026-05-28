Москва28 маяВести.Киев в связи с ударами России может оказаться в плачевном положении, если американцы не поделятся с ним ракетами к комплексам Patriot, и сложно предсказать, как поступит президент США Дональд Трамп, заявил "Комсомольской правде" глава экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
Зеленский без Трампа не справится сейчас — и сегодня критический моментполагает эксперт
По его словам, ответ американского лидера будет значить многое, но его пока "предсказать сложно".
Это очень многое покажетуказал Шатров
Ранее Зеленский сообщал, что отправил специальные письма президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу. Он указал, что Киеву нужна большая защита от баллистических ракет, действовать требуется оперативно и результативно.