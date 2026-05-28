Эксперт сообщил, сможет ли Зеленский выпросить оружие в США Эксперт Ногинский рассказал, сможет ли Зеленский выпросить оружие у Трампа

Москва28 мая Вести.Соединенные Штаты Америки нацелены на Иран – им не до главы киевского режима Владимира Зеленского и не до европейских партнеров. Такое мнение ИС "Вести" выразил руководитель экспертной группы научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский.

По его словам, Украина хочет "поиметь с американцев" системы противовоздушной обороны, однако они Вашингтону нужнее.

Я думаю, шансы его нулевые и стремятся к отрицательному значению, потому что сегодня американская противовоздушная оборона и производители ПВО и боеприпасов к ней, - все нацелены на ситуацию с операцией в Иране. То есть сегодня им точно не до Зеленского и не до партнеров в Европейском союзе сказал Олег Ногинский

Эксперт напомнил высказывания европейских лидеров об истощении запасов вооружения.

Европейцы еще полгода назад говорили о том, что у них и так запасы практически истощены, и они могут отдавать только то, что является необходимым уже для безопасности самих стран Евросоюза пояснил он

При этом, по мнению Ногинского, у Украины есть шансы получить системы ПВО из Германии и Франции.

Евросоюз наращивает производственные мощности, под это выделены огромные средства из бюджета, поэтому, скорее всего, что-то в рамках ПВО получится добавил эксперт

На днях Зеленский написал письмо Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Комментируя эти сообщения, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что вряд ли американцы сразу побегут выполнять эти требования.

По мнению руководителя информационного агентства News Front Константина Кнырика, Зеленский намеренно засветил свое письмо в СМИ, так как структура письма, его содержание больше напоминает информационно-психологическую операцию, это попытка публично пошантажировать Трампа.