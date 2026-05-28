Москва28 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский написал официальное обращение к президенту США Дональду Трампу с целью психологического воздействия на него. Такое мнение ИС "Вести" выразил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

По его словам, Зеленский неслучайно засветил свое письмо в средствах массовой информации.

Почему избрана именно такая форма - официальное письмо, с максимальной засветкой этого всего в СМИ? Я думаю, что в этом больше информационно-психологического смысла, такой попытки публично пошантажировать Трампа: мол, мы у тебя просили, ты нам не даешь, а вот русские сейчас злые, бьют по Киеву, и все это долетает сказал Кнырик

Эксперт предположил, что такая тактика может сработать.

Если следом за письмом Зеленского начнут писать всякого рода статьи, в которых Трампа обвинят, что русские ракеты долетают, то, наверное, это, конечно, зацепит Трампа... Сама структура письма, его содержание больше напоминает информационно-психологическую операцию. То есть где-то польстить, за что-то поблагодарить, но при этом поставить его в положение, при котором в ударах по Киеву виноват лично Трамп, который не дает ракеты отметил он

Сегодня у помощника президента президента РФ Юрия Ушакова спросили, как в Кремле относятся к тому, что глава киевского режима обратился к руководству США с просьбой в предоставлении вооружения. Он ответил, что вряд ли американцы сразу побегут выполнять эти просьбы или требования Украины.