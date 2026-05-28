Ушаков о письме Зеленского Трампу: США нужны вооружения и в другом месте

Москва28 мая Вести.Вашингтон едва ли позитивно отреагирует на письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу с просьбой о новых вооружениях. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Я думаю, что американцам вооружения нужны и в другом месте. Я не думаю, что американцы сразу же побегут выполнять эти просьбы или требования Украины отметил Ушаков

Ранее Зеленский заявил о том, что отправил Трампу специальное письмо. В нем лидер киевского режима указал, что Украине требуется обеспечить большую защиту от баллистических ракет.