Ушаков усомнился в том, что Вашингтон выполнит просьбу Киева о новых вооружениях

Ушаков: не думаю, что США выполнят просьбу Украины о новых вооружениях Ушаков усомнился в том, что Вашингтон выполнит просьбу Киева о новых вооружениях

Москва28 мая Вести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков усомнился в том, что США выполнят просьбу Владимира Зеленского о новых поставках вооружения. Об этом он сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести"

Накануне глава киевского режима попросил американцев осуществить дополнительные поставки комплексов противовоздушной обороны, в связи с чем отправил Дональду Трампу срочное письмо.