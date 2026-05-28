Москва28 маяВести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков усомнился в том, что США выполнят просьбу Владимира Зеленского о новых поставках вооружения. Об этом он сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести"
Накануне глава киевского режима попросил американцев осуществить дополнительные поставки комплексов противовоздушной обороны, в связи с чем отправил Дональду Трампу срочное письмо.
Я думаю, что американцам вооружения нужны и в другом месте. Я не думаю, что американцы сразу же побегут выполнять эти просьбы или требования Украинызаявил Юрий Ушаков