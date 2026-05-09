Ушаков: была договоренность о перемирии 9-11 мая, о продлении речи не шло

Москва9 мая Вести.Договоренности о продлении перемирия в честь Дня Победы между Россией и Украиной не было. Об этом ИС "Вести" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Так Ушаков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что перемирие может продлиться.

Нет, была договоренность о том, что перемирие, посвященное Дню Победы, будет продолжаться три дня: 9, 10 и 11 числа сказал помощник президента РФ

Ранее Ушаков заявил, что на данный момент непонятно, когда могут возобновиться переговоры с Украиной по урегулированию конфликта.