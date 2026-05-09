Ушаков: США и РФ вели 2 дня переговоры по перемирию на Украине

Москва9 мая Вести.Объявление перемирия в зоне проведения специальной операции на Украине на время празднования Дня Победы обсуждалось в переговорном процессе между США и РФ. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Уточняется, что администрации лидеров США и России обсуждали детали по телефону в течение двух дней.

До чего договорились: вчера объявил [президент США Дональд] Трамп, и я по поручению президента [РФ Владимира Путина] подтвердил пояснил Ушаков

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил о перемирии с 9 по 11 мая на Украине. Он также подтвердил, что Москва и Киев готовятся к обмену пленными в формате тысяча на тысячу. Ушаков пояснил, что эти договоренности были достигнуты в развитие идей, обсужденных в ходе диалога Путина и Трампа.