Продление перемирия было объявлено в развитии разговора Путина и Трампа

Москва8 мая Вести.

Объявленное трехдневное перемирие на Украине и предстоящий обмен военнопленными были достигнуты в равитие диалога, который состоялся между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом объявил помощник российской лидера Юрий Ушаков.

В беседе с журналистами он рассказал подробности обсуждения условий перемирия на время празднования Дня Победы.

Идет в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы пояснил Ушаков

Помощник президента РФ подчеркнул важность того, что договоренность о перемирии была приурочена именно к 81-й годовщине Победы над нацизмом.

Ранее Дональд Трамп в своих социальных сетях анонсировал трехдневное перемирие на Украине и обмен военнопленными в формате тысяча на тысячу.