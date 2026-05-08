Москва8 маяВести.
Объявленное трехдневное перемирие на Украине и предстоящий обмен военнопленными были достигнуты в равитие диалога, который состоялся между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом объявил помощник российской лидера Юрий Ушаков.
В беседе с журналистами он рассказал подробности обсуждения условий перемирия на время празднования Дня Победы.
Идет в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победыпояснил Ушаков
Помощник президента РФ подчеркнул важность того, что договоренность о перемирии была приурочена именно к 81-й годовщине Победы над нацизмом.
Ранее Дональд Трамп в своих социальных сетях анонсировал трехдневное перемирие на Украине и обмен военнопленными в формате тысяча на тысячу.