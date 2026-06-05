Москва5 июнВести.Контакты президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа возможны в рамках международных мероприятий. Об этом в беседе с "Интерфаксом" заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Таким образом он ответил на вопрос, возможны ли контакты двух лидеров в текущем году.
Возможно на каких-то международных мероприятияхсказал Ушаков
При этом он отметил, что к настоящему моменту эта тема не обсуждалась.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вероятность встречи Путина и Трампа этим летом составляет 50%.