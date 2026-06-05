Ушаков: контакты Путина и Трампа возможны в рамках международных мероприятий

Ушаков высказался о возможных контактах Путина и Трампа в этом году Ушаков: контакты Путина и Трампа возможны в рамках международных мероприятий

Москва5 июн Вести.Контакты президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа возможны в рамках международных мероприятий. Об этом в беседе с "Интерфаксом" заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Таким образом он ответил на вопрос, возможны ли контакты двух лидеров в текущем году.

Возможно на каких-то международных мероприятиях сказал Ушаков

При этом он отметил, что к настоящему моменту эта тема не обсуждалась.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вероятность встречи Путина и Трампа этим летом составляет 50%.