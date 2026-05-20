Ушаков: Путин и Трамп вряд ли откажутся от встречи на саммите АТЭС в Китае

Москва20 мая Вести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести встречу на полях саммита АТЭС в Китае в ноябре 2026 года. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков одному из федеральных телеканалов.

По словам Ушакова, возможность такой встречи пока официально не обсуждалась, однако при участии обоих лидеров в саммите контакты между ними вполне вероятны.

Думаю, что если оба лидера будут в Китае, то, наверное, они пересекутся, проведут какую-то встречу... раз такая перспектива есть, от нее вряд ли кто-то будет отказываться сказал Ушаков



При этом помощник президента подчеркнул, что предметных переговоров о полноценной встрече на высшем уровне пока не ведется.

Ранее возможность контактов Путина и Трампа на саммите АТЭС также допустил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.