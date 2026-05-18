Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в 2026 г. встретятся на саммитах ШОС, БРИКС и АТЭС

Москва18 мая Вести.Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в 2026 году встретятся четыре раза - в ходе визита президента РФ в Китай 19-20 мая, а также саммитов ШОС, БРИКС и АТЭС. Об этом журналистам рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Он отметил, что официальный визит президента РФ в КНР, который пройдет в ближайшие дни, будет не единственной встречей российского и китайского лидеров в этом году.

Запланированы и другие встречи. В частности, на саммите ШОС в Бишкеке 31 августа-1 сентября сказал Ушаков

Помощник президента РФ добавил, что далее предусмотрены двусторонние контакты на саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября и саммите АТЭС в Шэньчжэне.