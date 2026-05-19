Москва19 мая Вести.Вопросы углубления двустороннего сотрудничества КНР и РФ будут включены в повестку предстоящих переговоров на высшем уровне в Пекине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава российского государства по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Пекин с официальным визитом 19-20 мая​​​.

Россия и Китай... сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. заявил Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля

Президент подчеркнул, что Москва и Пекин активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, а также расширяют гуманитарные обмены.