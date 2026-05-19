Москва19 маяВести.Вопросы углубления двустороннего сотрудничества КНР и РФ будут включены в повестку предстоящих переговоров на высшем уровне в Пекине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава российского государства по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Пекин с официальным визитом 19-20 мая.
Россия и Китай... сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров.заявил Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля
Президент подчеркнул, что Москва и Пекин активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, а также расширяют гуманитарные обмены.