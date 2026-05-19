Путин заявил, что рад посетить КНР по приглашению Си Цзиньпина

Москва19 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин в преддверии официального визита в Пекин обратился к гражданам КНР с видеопосланием. Запись опубликована на сайте Кремля.

Глава российского государства подчеркнул, что рад в очередной раз посетить Китай.

Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпина сказал Путин

Он отметил, что регулярный обмен взаимными визитами и проведение двусторонних переговоров на высшем уровне имеют важное значение для "развития всего комплекса отношений" между двумя странами и раскрытия их "безграничного потенциала".