Президент РФ Владимир Путин в преддверии официального визита в Пекин обратился к гражданам КНР с видеопосланием. Запись опубликована на сайте Кремля.
Глава российского государства подчеркнул, что рад в очередной раз посетить Китай.
Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпинасказал Путин
Он отметил, что регулярный обмен взаимными визитами и проведение двусторонних переговоров на высшем уровне имеют важное значение для "развития всего комплекса отношений" между двумя странами и раскрытия их "безграничного потенциала".