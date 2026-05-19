Путин: стратегическая связка России и Китая стабилизирует обстановку в мире

Москва19 мая Вести.Тесная стратегическая связка России и Китая играет важную стабилизирующую роль на мировой арене, заявил президент Владимир Путин в своем видеообращении в преддверии визита в Китай.

По приглашению председателя Китая Си Цзиньпина, Путин посетит Пекин с официальным визитом 19-20 мая

По словам президента, отношения между Россией и Китаем достигли беспрецедентного уровня. Вопросы углубления двустороннего сотрудничества вошли в повестку предстоящих переговоров в Пекине.