Москва19 маяВести.Россия и Китай работают на дело мира, а не дружат против кого-то. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении в преддверии визита в КНР.
Российский лидер отметил, что тесная стратегическая связка Москвы и Пекина играет стабилизирующую роль на мировой арене.
При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветаниязаявил Путин
Президент подчеркнул, что Россия и Китай скоординированно выступают в защиту международного права и положений устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности.
Глава государства добавил, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня.
Владимир Путин 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.