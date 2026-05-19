Путин: Москва и Пекин работают на дело мира и и всеобщего процветания

Путин: Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира Путин: Москва и Пекин работают на дело мира и и всеобщего процветания

Москва19 мая Вести.Россия и Китай работают на дело мира, а не дружат против кого-то. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении в преддверии визита в КНР.

Российский лидер отметил, что тесная стратегическая связка Москвы и Пекина играет стабилизирующую роль на мировой арене.

При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания заявил Путин

Президент подчеркнул, что Россия и Китай скоординированно выступают в защиту международного права и положений устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности.

Глава государства добавил, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня.

Владимир Путин 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.