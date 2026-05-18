Москва18 маяВести.Россия и Китай работают вместе ради всеобщего процветания, а не для того, чтобы противостоять кому-либо. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В беседе с журналистами он рассказал о взаимодействии двух стран в преддверии официального визита президента России Владимира Путина в Китай.
Мы не дружим против кого-то, а работаем во имя мира и всеобщего процветания… И Россия, и Китай привержены независимой, самостоятельной внешней политике, и вместе с китайскими друзьями мы отстаиваем верховенство международного правасказал Ушаков
Официальный визит Путина начнется 19 мая и продлится два дня. Кроме встреч на высшем уровне и подписания соглашений также запланирована беседа с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.