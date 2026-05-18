Москва18 маяВести.Даты визита президента России Владимира Путина в Китай были оговорены задолго до объявления поездки американского лидера Дональда Трампа, поэтому связывать эти два события не стоит. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков уточнил, что Москва и Пекин согласовывают планы переговоров на высшем уровне традиционно заранее.
Именно после того, как руководители переговорили по видеосвязи 4 февраля 2026 года, мы сразу, буквально через несколько дней согласовали визит нашего президента, согласовали даты переговоровсказал он журналистам
По словам помощника российского президента, поездка Трампа изначально планировалась на конец марта — начало апреля. Однако из-за событий вокруг Ирана визит перенесли на 13–15 мая. Таким образом, поездка оказалась непосредственно перед визитом российского президента в Пекин.
Никакой увязки между этими двумя поездками, подчеркнул Ушаков, нет.
Визит Путина в Китай состоится 19-20 мая. Российский лидер проведет встречу с Си Цзиньпином, где главы государств обсудят двусторонние отношения, международные и региональные проблемы, а также пути дальнейшего углубления партнерства. Кроме того, Путин примет участие в церемонии открытия Годов образования России и Китая.