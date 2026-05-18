Ушаков раскрыл, есть ли связь между поездками Путина и Трампа в Китай В Кремле заявили, что визиты Путина и Трампа в Китай никак не связаны

Москва18 мая Вести.Даты визита президента России Владимира Путина в Китай были оговорены задолго до объявления поездки американского лидера Дональда Трампа, поэтому связывать эти два события не стоит. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков уточнил, что Москва и Пекин согласовывают планы переговоров на высшем уровне традиционно заранее.

Именно после того, как руководители переговорили по видеосвязи 4 февраля 2026 года, мы сразу, буквально через несколько дней согласовали визит нашего президента, согласовали даты переговоров сказал он журналистам

По словам помощника российского президента, поездка Трампа изначально планировалась на конец марта — начало апреля. Однако из-за событий вокруг Ирана визит перенесли на 13–15 мая. Таким образом, поездка оказалась непосредственно перед визитом российского президента в Пекин.

Никакой увязки между этими двумя поездками, подчеркнул Ушаков, нет.

Визит Путина в Китай состоится 19-20 мая. Российский лидер проведет встречу с Си Цзиньпином, где главы государств обсудят двусторонние отношения, международные и региональные проблемы, а также пути дальнейшего углубления партнерства. Кроме того, Путин примет участие в церемонии открытия Годов образования России и Китая.