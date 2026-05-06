Baijiahao: в Кремле сделали неожиданный ход после разговора Путина и Трампа

В Китае удивились неожиданному ходу Путина после разговора с Трампом Baijiahao: в Кремле сделали неожиданный ход после разговора Путина и Трампа

Москва6 мая Вести.Кремль после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщил о согласовании сроков предстоящего визита российского лидера в КНР. Китайские аналитики обратили внимание на этот дипломатический шаг. Об этом пишет издание Baijiahao, материал перевел "АБН24".

Беседа президентов состоялась 29 апреля. Разговор продолжался полтора часа, в ходе него лидеры обсуждали ключевые темы внешней политики, в том числе ситуацию на Украине и обострение на Ближнем Востоке.

Почти сразу после разговора пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сроки визита Путина в Китай согласованы, их назовут своевременно.

Аналитики из Китая полагают, что Москва таким дипломатическим решением показывает свою готовность развивать отношения как с Вашингтоном, так и с Пекином.

Это не совпадение. На шахматной доске международной политики каждый ход тщательно обдумывается. Решение объявить о согласовании дат визита Путина в Китай имеет глубокий смысл пишут китайские журналисты

Отмечается, что РФ демонстрирует искренность перед КНР, при этом напоминая Западу о сильном партнерстве Москвы и Пекина.