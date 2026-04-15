Песков сообщил о подготовке визита Путина в Китай

Москва15 апр Вести.Кремль своевременно объявит о сроках запланированного официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал информацию газеты "Ведомости" о возможной поездке президента России в КНР в мае этого года.

Визит в Китай готовится. Сроки объявим своевременно сказал Песков изданию

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с китайским коллегой Ван И обсудил подготовку встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.