Лавров: Путин нанесет визит в Китай в первой половине 2026 года

Москва15 апр Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин совершит официальную поездку в Китай в первой половине текущего года.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Пекине, где российский министр иностранных дел находится с двухдневным визитом.

По словам дипломата, в январе Путин и председатель КНР Си Цзиньпин "дали старт 14-му по счету перекрестному году, сейчас это год образования".

В рамках проработки программы визита президента Путина в первой половине нынешнего года в Китай мы предложили уделить внимание в том числе и этому направлению при проработке повестки дня саммита сказал Лавров

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно объявит о сроках запланированного визита Путина в КНР.