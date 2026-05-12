Москва12 маяВести.Подготовка визита президента России Владимира Путина в Китай находится на завершающей стадии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Москва и Пекин синхронно объявят сроки визита.
Информация о предстоящем визите в Китай есть исчерпывающая. Он готовится, подготовка находится в завершающей стадиисказал Дмитрий Песков
Президент России считает взаимодействие наших стран важнейшим фактором стабилизации международных отношений. Товарооборот между Москвой и Пекином непрерывно растет и уже достиг $140 млрд.