Песков: подготовка визита Путина в Китай находится на завершающей стадии

Москва12 мая Вести.Подготовка визита президента России Владимира Путина в Китай находится на завершающей стадии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва и Пекин синхронно объявят сроки визита.

Информация о предстоящем визите в Китай есть исчерпывающая. Он готовится, подготовка находится в завершающей стадии сказал Дмитрий Песков

Президент России считает взаимодействие наших стран важнейшим фактором стабилизации международных отношений. Товарооборот между Москвой и Пекином непрерывно растет и уже достиг $140 млрд.