Москва9 маяВести.Взаимодействие РФ и КНР – важнейший фактор стабилизации международных отношений, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.
Российский лидер отметил, что в настоящее время в мире почти не осталось договоров, которые регулируют сферу безопасности, сферу разоружения и контроля за ядерным оружием, а потому взаимодействие таких крупных держав является мощным фактором сдерживания.
Взаимодействие России и Китая является важнейшим фактором сегодня по стабилизации международных отношенийподчеркнул президент
Путин отметил, что торговый оборот Москвы и Пекина непрерывно растет и уже достиг отметки в $140 млрд.
Ранее председатель ученого совета Института социального развития Евразии Исследовательского центра по вопросам развития при Госсовете КНР Ли Юнцюань заявил, что самые важные направления во внешней политике КНР – прилегающие регионы и Россия.