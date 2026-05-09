Москва9 мая Вести.Взаимодействие РФ и КНР – важнейший фактор стабилизации международных отношений, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.

Российский лидер отметил, что в настоящее время в мире почти не осталось договоров, которые регулируют сферу безопасности, сферу разоружения и контроля за ядерным оружием, а потому взаимодействие таких крупных держав является мощным фактором сдерживания.

Путин отметил, что торговый оборот Москвы и Пекина непрерывно растет и уже достиг отметки в $140 млрд.

Ранее председатель ученого совета Института социального развития Евразии Исследовательского центра по вопросам развития при Госсовете КНР Ли Юнцюань заявил, что самые важные направления во внешней политике КНР – прилегающие регионы и Россия.