Москва9 мая Вести.Самые важные направления во внешней политике КНР – прилегающие регионы и Россия. Об этом ИС "Вести" сообщил председатель ученого совета Института социального развития Евразии Исследовательского центра по вопросам развития при Госсовете КНР Ли Юнцюань.

Интерес Пекина к России он объяснил тем, что из-за украинского конфликта и санкций РФ меняет структуру мировой экономики.

Наши отношения не направлены на третью страну, но внешние условия, атмосфера обязательно окажут влияние. Да, скажем, Россия сейчас под давлением 30 000 санкций. Это не только страшно, это смешно. Это не против России, а против всей мировой экономики, и уже совсем направлено на другую цель. Россия во время украинского кризиса уже изменила или меняет структуру экономики. Да, изменились отношения между Россией и Европой, когда европейский рынок энергетически сокращается, то вот это интересно, что на Востоке направления дополняется. В китайской внешней политике самое важное – это…прилегающие к Китаю регионы…и наше окружение… – Россия рассказал Юнцюань

Ранее сообщалось, что военное сотрудничество России и Китая чрезмерно пугает США и их союзников. Причина в том, что США опасаются военной связки РФ и КНР даже больше, чем она существует в реальности.