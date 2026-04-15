Востоковед Лузянин: Глобальный Юг видит в КНР и РФ спасителей от экспансии США

Москва15 апр Вести.На фоне текущей политики США на Ближнем Востоке страны Глобального Юга все чаще видят в Пекине и Москве державы, способные их поддержать. Такое мнение озвучил ИС "Вести" профессор НИУ ВШЭ и МГИМО, доктор исторических наук, востоковед Сергей Лузянин.

По его словам, дестабилизация Ирана наносит косвенный ущерб Китаю: подрывает долгосрочную стратегию Пекина на Ближнем Востоке, выстроенную за последние 10 лет. В связи с этим Китаю приходится пересматривать свою политику.

Пекину надо перестраиваться, он это делает. И визит Сергея Лаврова в Пекин — это тоже часть перестройки. Ведь весь Глобальный Юг после Венесуэлы, Ирана и блокады Кубы сегодня смотрит именно на Пекин и Москву как на своих если не спасителей, то державы, которые могут помочь, прикрыть, поддержать Глобальный Юг в условиях этой вот безумной трамповской экспансионистской политики заявил Лузянин

Он добавил, что по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что российско‑китайское партнерство должно выйти на новый уровень для защиты интересов Глобального Юга.

Кроме того, участники переговоров пришли к единому мнению, что палестинский вопрос, в частности сектор Газа и Западный берег реки Иордан, не должен уходить на второй план в то время как мировое сообщество переключило внимание на войну в Иране.