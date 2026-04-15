Партнерство, кризис, Ближний Восток: что обсудили Лавров и Си Цзиньпин в Пекине

Москва15 апр Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином обсудили роль России и КНР как стабилизаторов мировых процессов в условиях нестабильной международной обстановки, партнерские отношения двух государств, а также геополитические сложности, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке.

Российский министр сейчас находится с двухдневным визитом в столице Китая.

По итогам встречи с лидером КНР дипломат высказался об особых отношениях России и Китая, которые "играют роль стабилизатора в мировых делах".

Все больше и больше повышаются в своем значении для остального мира, для мирового большинства, которое хочет не проблем, не турбулентности, а спокойных условий для устойчивого развития цитирует Лаврова РИА Новости

Глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что взаимодействие между Москвой и Пекином можно назвать отношениями, непоколебимыми "перед ветром любых бурь".

Стороны также затронули ближневосточную повестку в своей беседе. Лавров обозначил, что зона Персидского залива — это очевидный кризисный узел, который будет непросто развязать.

Помимо этого, Лавров и Си Цзиньпин пришли к единому мнению, что палестинский вопрос, в частности сектор Газа и Западный берег реки Иордан, не должен уходить на второй план в то время, как мировое сообщество переключило внимание на войну США, Израиля и Ирана, которая спровоцировала масштабный кризис энергоносителей по всей планете. Россия в связи с топливными проблемами может восполнить дефицит энергоресурсов и Китая, и других заинтересованных стран, заявил глава МИД РФ.

После встречи с председателем КНР Лавров выступил на пресс-конференции. В ходе нее он сообщил, что президент России Владимир Путин нанесет визит в Китай в первой половине 2026 года.