Москва20 мая Вести.Роли России и Китая как стратегических партнеров четко закреплены в совместных документах двух стран. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.

Как напомнил дипломат, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отмечали беспрецедентно высокий уровень отношений Москвы и Пекина. По словам Лаврова, такие оценки четко выкристаллизовались.

Было заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что мы вступаем в эпоху перемен, каких мир не видел сто лет, заявление о необходимости справедливого решения всех международных проблем и четкой фиксации в наших совместных документах роли России и Китая как стратегических партнеров на основе концепции многогранного, многостороннего взаимодействия во всех сферах. Эта роль четко закреплена сказал Лавров

Министр добавил, что между Россией и Китаем проводится большое количество культурных и спортивных мероприятий, что создает прочный фундамент отношений на человеческом уровне. По словам Лаврова, когда в двух обществах есть такие настроения, политикам гораздо эффективнее удается реализовывать поставленные цели.

Ранее стало известно, что Москва и Пекин договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.