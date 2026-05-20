Москва20 маяВести.Китай и Россия договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом сообщает Xinhua.
Договор был подписан главами обеих стран – Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем.
Председатель КНР поприветствовал пролонгацию, отметив, что Пекин будет соблюдать данное соглашение, укрепляя стратегическое партнерство с РФ.
Ранее Си Цзиньпин лично поприветствовал Путина перед Домом народных собраний в Пекине, где в настоящий момент проходят переговоры лидеров двух держав.