Китай и РФ продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

Москва20 мая Вести.Китай и Россия договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом сообщает Xinhua.

Договор был подписан главами обеих стран – Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем.

Главы двух государств единогласно договорились продлить китайско-российский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве говорится в материалах агентства

Председатель КНР поприветствовал пролонгацию, отметив, что Пекин будет соблюдать данное соглашение, укрепляя стратегическое партнерство с РФ.

Ранее Си Цзиньпин лично поприветствовал Путина перед Домом народных собраний в Пекине, где в настоящий момент проходят переговоры лидеров двух держав.