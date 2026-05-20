Путин и Си Цзиньпин подписали Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства РФ и Китай подписали Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства

Москва20 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам российско-китайских переговоров подписали Совместное заявление России и Китая о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Кроме того, стороны подписали Договор об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.

По словам Ушакова, в документах отражены магистральные пути развития двусторонних отношений по многим направлениям, а также общее видение по ряду международных вопросов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что визиты в КНР президента России и его американского коллеги Дональда Трампа будут анализировать и сравнивать.