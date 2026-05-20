Москва20 мая Вести.Визиты в КНР президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа будут анализировать и сравнивать. И, возможно, не в пользу последнего. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" первый зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Он отметил, что в отличие от Трампа, визит Путина был планомерный и подготовленный.

Да, действительно, будут, безусловно, сравнивать два визита Трампа и Владимира Путина. Вот действительно сейчас Пекин, Китай является таким дипломатическим центром мира, когда буквально в течение 10 дней лидеры двух великих держав посещают Китай. И чем отличается, конечно, наш визит, тем, что он, в отличие от Трампа, не носит хаотичный характер. Он был подготовлен, планомерно готовился. У Трампа то переносили, то в одну, то в другую сторону… Наверняка они, конечно, стремились сделать все, чтобы этот визит бы до Владимира Путина, потому что, в принципе-то они ехали, если использовать терминологию Трампа, в Китай без каких-то козырей в рукаве. И чем уж точно визит отличается Трампа от визита, вот визита Владимира Путина? Тем, что он больше был похож на такой символ, больше символизма. Привез этих значит, 10 там или 20 своих миллиардеров. На всех встречах носили всеобщий характер. Встреча один на один всего была два часа, из которых час — это, видимо, на переводчика. Поэтому, безусловно, визит Путина будет серьезно отличаться сказал Луговой

Ранее сообщалось, что визит Дональда Трампа в Китай носил хаотичный характер. Луговой выразил непонимание, зачем эта встреча с председателем КНР Си Цзиньпином была нужна. По его словам, США всегда воспринимал Китай или как вассалов, или как врагов.