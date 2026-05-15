Депутат Луговой: визит Трампа в КНР носит крайне хаотичный характер Луговой: США всегда использовали Китай как колонию или инструмент

Москва15 мая Вести.Визит президента США Дональда Трампа в Китай носит крайне хаотичный характер. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" первый зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Он обратил внимание на то, что визит проходит, когда фактически не урегулирован кризис на Ближнем Востоке.

Я вообще не понимаю, для чего нужен был Трампу этот визит. Потому что, во-первых, начнем с того, что он носит крайне хаотичный характер. Заявлялся он давно, постоянно переносился и точно не должен проходить в [таких] условиях заявил Луговой

Он отметил, что за последние полвека состоялось около 10 поездок лидеров США в Пекин.

Потому что американцы всегда воспринимали Китай либо как колонию, либо воспринимали как инструмент. [Президент США] Ричард Никсон пытался использовать Китай в качестве [инструмента] сдерживания Советского Союза. Либо как врага. [Председатель КНР] Си Цзиньпин на обеде говорит, мол, мы должны быть партнерами, а не соперниками. Но для американцев - либо вассалы, либо враги. Другого быть не может сказал Луговой

Он привел в пример визит Трампа в Китай в 2017 году. Тогда стороны подписали соглашения почти на 300 млрд долларов, но уже спустя полгода Трамп ввел пошлины в отношении ряда товаров.