"Уже говорят, что провал": китаевед прогнозирует рост негатива в США к Китаю Китаевед: давление на КНР может усилиться после визита Трампа

Москва14 мая Вести.В США после визита американского лидера Дональда Трампа в КНР могут усилиться антикитайские настроения. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" высказал китаевед, директор Института изучения современного Китая "Новый Восток" Николай Вавилов.

При этом, указывает эксперт, если бы Трамп отложил бы поездку до ноября, после промежуточных выборов, это обернулось бы для него большим политическим ущербом.

Если бы он приехал в ноябре после промежуточных выборов, то это было бы полное разгромное поражение. Какой козырь есть у Трампа? Военная мощь Соединенных Штатов. Все еще Соединенные Штаты могут нанести удар по поставкам нефти из Ирана, могут организовать крупную военную наземную операцию, использовать ядерное оружие. Скорее всего, после нулевого эффекта поездки Трампа, после того, как начнется атака демократов, - мы уже видим, что в американской прессе, говорят, что это провал, - активизируются "ястребы". В первую очередь [Марко] Рубио, [Джей Ди] Венс - те, кто разыгрывают глобальную антикитайскую партию, которые заставили Трампа действовать против Венесуэлы, против Ирана. Визит не может быть закончен с нулевой суммой. Скорее всего, в США возобладает сила "ястребов", давления на Китай полагает Вавилов

Китаевед также призвал не ориентироваться в оценке событий той дружеской атмосферой встрече между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп заявил, что для него честь быть другом Си Цзиньпина и пообещал, что отношения между США и Китаем будут лучше, чем когда-либо. В свою очередь председатель КНР заявил, что отношения двух государств являются самыми важными двусторонними отношениями в мире.