Москва14 маяВести.Отношения Китая и США являются самыми важными двусторонними отношениями в мире. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме по случаю государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай.
Мы согласны с тем, что отношения между Китаем и США на сегодняшний день являются важнейшими двусторонними отношениями в мирезаявил Си Цзиньпин
Он также подчеркнул, что возрождение Китая и стремление "сделать Америку снова великой" могут идти рука об руку.
Трамп прибыл в Пекин 13 мая и пробудет там до 15 мая. В четверг прошли его переговоры с Си Цзиньпином, которые американский лидер оценил как "превосходные".