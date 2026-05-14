Си Цзиньпин: отношения Китая и США – самые важные в мире

Москва14 мая Вести.Отношения Китая и США являются самыми важными двусторонними отношениями в мире. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме по случаю государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай.

Мы согласны с тем, что отношения между Китаем и США на сегодняшний день являются важнейшими двусторонними отношениями в мире заявил Си Цзиньпин

Он также подчеркнул, что возрождение Китая и стремление "сделать Америку снова великой" могут идти рука об руку.

Трамп прибыл в Пекин 13 мая и пробудет там до 15 мая. В четверг прошли его переговоры с Си Цзиньпином, которые американский лидер оценил как "превосходные".