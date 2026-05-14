Трамп назвал превосходными переговоры с Си Цзиньпином

Москва14 мая Вести.Президент США Дональд Трамп утверждает, что переговоры с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином прошли успешно. Такое заявление он сделал в ходе беседы с представителями СМИ.

Превосходно заявил Трамп в ответ на вопрос журналистов о том, как прошла встреча

Кроме того, американский лидер назвал Китай прекрасной страной, но проигнорировал вопрос о том, обсуждался ли в ходе беседы вопрос Тайваня.

В то же время Центральное телевидение Китая раньше сообщало, что в ходе этих переговоров председатель КНР Си Цзиньпин заявил о несовместимости независимости Тайваня с миром и стабильностью в Тайваньском проливе.