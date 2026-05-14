Москва14 маяВести.Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пекине заявил, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.
По словам китайского лидера, поддержание мира в регионе является ключевой общей задачей Китая и США.
Накануне прибытия американского лидера в Пекин посольство КНР в Вашингтоне опубликовало перечень из четырех "красных линий", которые США категорически запрещено "пересекать" для сохранения стабильности в китайско-американских отношениях. Среди упомянутых в списке пунктов – вопрос Тайваня, который является одной из ключевых точек напряженности между сверхдержавами.
Визит Трампа в Пекин продлится с 13 по 15 мая.