Москва14 маяВести.Переговоры между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином стартуют в Пекине в четверг, 14 мая. Лидеры, в частности, обсудят вопросы, касающиеся ситуации на Ближнем Востоке, энергетики и дальнейших поставок американского вооружения на Тайвань.
Согласно расписанию, которое приводит РИА Новости, Си Цзиньпин примет президента США в здании китайского парламента. Встреча лидеров начнется в 10.00 по местному времени (05.00 мск). По завершении переговоров главы государств примут участие в официальном банкете.
Перед вылетом президент США заявил, что ожидает позитивных результатов от предстоящей поездки. Это первый за девять лет визит главы Белого дома в КНР.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона надеется убедить Китай играть более активную роль в урегулировании ситуации с Ираном.