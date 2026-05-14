Трамп и Си в ходе переговоров в Пекине обсудят Иран и энергетику

Трамп и Си в ходе переговоров обсудят ситуацию вокруг Ирана Трамп и Си в ходе переговоров в Пекине обсудят Иран и энергетику

Москва14 мая Вести.Переговоры между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином стартуют в Пекине в четверг, 14 мая. Лидеры, в частности, обсудят вопросы, касающиеся ситуации на Ближнем Востоке, энергетики и дальнейших поставок американского вооружения на Тайвань.

Согласно расписанию, которое приводит РИА Новости, Си Цзиньпин примет президента США в здании китайского парламента. Встреча лидеров начнется в 10.00 по местному времени (05.00 мск). По завершении переговоров главы государств примут участие в официальном банкете.

Перед вылетом президент США заявил, что ожидает позитивных результатов от предстоящей поездки. Это первый за девять лет визит главы Белого дома в КНР.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона надеется убедить Китай играть более активную роль в урегулировании ситуации с Ираном.