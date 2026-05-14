Рубио заявил, что США хотят от КНР более активных действий в Персидском заливе

Москва14 мая Вести.Американская сторона в ходе визита главы Белого дома Дональда Трампа в Пекин надеется убедить Китай играть более активную роль по Ирану для разрешения ситуации в Персидском заливе. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

Он отметил, что ситуация в Персидском заливе угрожает дестабилизировать Азию, поскольку она зависима от поставок энергоресурсов из ближневосточного региона. По словам Рубио, решение этой проблемы в интересах Китая.

Мы надеемся убедить их играть более активную роль в том, чтобы заставить Иран отказаться от того, что он сейчас делает и пытается делать в Персидском заливе заявил госсекретарь США

Сейчас Дональд Трамп находится с в Китае по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Сам американский лидер сообщил, что намерен попросить Си Цзиньпина расширить возможности для работы американских компаний на китайском рынке.