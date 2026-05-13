Трамп попросит Си Цзиньпина "открыть" Китай для американских компаний

Москва13 мая Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен попросить председателя КНР Си Цзиньпина расширить возможности для работы американских компаний на китайском рынке.

Я прошу президента Си Цзиньпина "открыть" Китай, чтобы эти блестящие люди могли творить чудеса написал Трамп в соцсети Truth Social

Глава Белого дома подтвердил, что в поездке его будут сопровождать руководители крупнейших американских корпораций. Среди них – глава NVIDIA Дженсен Хуанг, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава Goldman Sachs Дэвид Соломон и руководитель BlackRock Ларри Финк.

Трамп посетит Китай с 13 по 15 мая. Он намерен обсудить с Си Цзиньпином ряд вопросов, включая конфликт с Ираном, двустороннюю торговлю и вопрос Тайваня. Последний раз американский лидер был в КНР с государственным визитом 8-10 ноября 2017 года.