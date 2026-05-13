Москва13 маяВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен попросить председателя КНР Си Цзиньпина расширить возможности для работы американских компаний на китайском рынке.
Я прошу президента Си Цзиньпина "открыть" Китай, чтобы эти блестящие люди могли творить чудесанаписал Трамп в соцсети Truth Social
Глава Белого дома подтвердил, что в поездке его будут сопровождать руководители крупнейших американских корпораций. Среди них – глава NVIDIA Дженсен Хуанг, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава Goldman Sachs Дэвид Соломон и руководитель BlackRock Ларри Финк.
Трамп посетит Китай с 13 по 15 мая. Он намерен обсудить с Си Цзиньпином ряд вопросов, включая конфликт с Ираном, двустороннюю торговлю и вопрос Тайваня. Последний раз американский лидер был в КНР с государственным визитом 8-10 ноября 2017 года.