Трамп возьмет с собой в КНР крупных бизнесменов Bloomberg: крупные предприниматели поедут с Трампом в Китай

Москва11 мая Вести.Белый дом приглашает крупных бизнесменов для сопровождения президента США Дональда Трампа в ходе его визита в Китай на этой неделе. Среди приглашенных — Илон Маск, основатель компании Tesla, и Тим Кук, генеральный директор Apple. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на чиновника.

По информации МИД КНР, Дональд Трамп прибудет с официальным визитом в Китай с 13 по 15 мая.

Белый дом приглашает Илона Маска из Tesla, Тима Кука из Apple Inc., (президента Boeing. — Прим. ред.) Келли Ортберга,... а также руководителей других крупных компаний сопровождать президента Дональда Трампа в его поездке в Китай на этой неделе говорится в публикации

По словам представителя Белого дома, в число приглашенных бизнесменов лавный исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон, главный исполнительный директор финансового конгломерата Citigroup Джейн Фрейзер и президент Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Дина Пауэлл. Агентство также сообщает, что в поездке Трампа будут сопровождать Майкл Мибах, президент MasterCard, Кристиано Амон, глава Qualcomm, и другие высокопоставленные лица.

Группа из более чем десятка топ-менеджеров сопровождает Трампа в этом визите, который, как надеется президент США, позволит заключить ряд деловых сделок и соглашений о закупках с Пекином. В ее состав входят в основном представители крупных финансовых, технологических, аэрокосмических и сельскохозяйственных компаний отмечает агентство

По информации агентства, глава Nvidia Дженсен Хуанг не будет участвовать в поездке предпринимателей в Китай. Это может создать трудности для компании, стремящейся экспортировать процессоры для искусственного интеллекта на китайский рынок.

Ранее Трамп рассказал, какие темы обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита в Китай.