Эксперт: Си Цзиньпин будет вести переговоры о торговле с США с позиции силы Эксперт Лузянин: Си Цзиньпин будет "наступать" в торговых переговорах с Трампом

Москва12 мая Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин будет вести торговые переговоры с американским президентом Дональдом Трампом с позиции условного "наступления", так как санкционная политика США в отношении Китая закончилась отрицательным результатом. Такое мнение выразил профессор МГИМО и Высшей школы экономики Сергей Лузянин в интервью ИС "Вести".

Профессор выделил несколько потенциальных тем переговоров американской и китайской сторон в преддверии визита Трампа в Китай. Среди них – конфликт на Ближнем Востоке, Тайвань, и, конечно, торговля.

Годовая тарифно-санкционная экспансия Трампа в отношении Китая закончилась отрицательным для Америки результатом. И Си Цзиньпин это прекрасно понимает. И с этих позиций он будет вести торговую часть переговоров, то есть с позиции как бы наступления условного, с позиции китайских интересов отметил Лузянин

Он добавил, что для лидеров важно сохранить "конфликтную, но более-менее стабильную" систему в китайско-американских отношениях, поэтому Трамп и Си Цзиньпин будут договариваться.

Визит американского президента в Китай пройдет с 13 по 15 мая. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Белый дом приглашает крупных бизнесменов для сопровождения Дональда Трампа в ходе его визита в КНР. Среди приглашенных — Илон Маск, основатель компании Tesla, Тим Кук, генеральный директор Apple, президента Boeing Келли Ортберг и другие.