Политолог раскрыл, чего ждать от визита Трампа в Китай Политолог Светов: Трамп вряд ли отменит поездку в Китай

Москва3 мая Вести.Политолог Юрий Светов считает, что американский лидер Дональд Трамп вряд ли отменит поездку в Китай из-за отказа страны выполнять американские санкции против своих нефтяных компаний. Своим мнением эксперт поделился в комментарии NEWS.ru.

Полагаться на то, что за оставшиеся 11 дней (до поездки в Китай. – Прим. ред.) Трамп не изменит свою точку зрения, сложно. В принципе, они готовились к этому визиту сказал политолог

По словам Светова, у президента США есть необходимость в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Политолог полагает, что китайская сторона "тоже вроде хочет" переговорить.

Светов также выразил мнение, что не надо многого ждать от визита Трампа в Китай. Он не считает, что будут конкретные договоренности.

Собеседник журналистов прокомментировал отказ Китая признавать американские санкции. По мнению эксперта, это "стало нормой" в отношениях двух стран.

Светов также выразил мнение, что встреча была бы эффективной при участии в ней президента РФ Владимира Путина.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сроки визита Путина в Китай уже определены, их назовут своевременно.