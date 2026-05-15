Встреча Трампа и Си Цзиньпина развенчала ожидания США Эксперт Маслов: у США были завышенные ожидания из-за визита Трампа в Китай

Москва15 мая Вести.У США были завышенные ожидания по поводу визита американского президента Дональда Трампа в Китай, заявил ИС "Вести" директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

При этом, полагает востоковед, ухудшения отношений после состоявшегося госвизита Трампа в Пекин между странами ожидать не стоит.

Никакого ухудшения отношений как минимум не произошло. Мы видим, что формат встречи довольно дружелюбный. Это значит, что конфронтация, скорее всего, не произойдет. Но, мне кажется, со стороны США были завышены ожидания по поводу всех этих встреч. Как обещали закупить 500 Boeing, а закупили 200. Я думаю, что практически по любым сделкам будет комментарий, что все прекрасно. Ведь на самом деле сейчас ситуация работает на Китай заметил Маслов

Эксперт отмечает, что американский бизнес очень хочет вернуться на рынок Китая. Именно этим обусловлен состав делегации США, состоявшей из представителей бизнес-сообщества и финтех-компаний.

Американский бизнес хочет вернуться в Китай, а Китай создает такое пространство, где конкуренция заметно возросла. То есть этот уход [компаний США] с китайского рынка и попытка прийти вновь сейчас вместе с Трампом показывает, что Китай умеет действовать так, что теперь американцы пытаются вернуться в китайский рынок, а не их затягивают китайцы подчеркнул он

Ранее на переговорах в Пекине американский лидер Дональд Трамп пообещал впечатлить председателя КНР Си Цзиньпина, когда тот приедет в сентябре в США.